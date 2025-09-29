Monica Kilnarova conquista i social con un irresistibile abito bianco: scollatura vertiginosa e un richiamo immediato a Marilyn Monroe. Monica Kilnarova non ha bisogno di scervellarsi troppo, quando si tratta di catturare l’attenzione. Ci riesce da sé, senza alcuna fatica e senza dover fare grandi cose. (Instagram) – Ilveggente.it Lo dimostra il fatto che la tennista, modella e influencer ceca abbia condiviso sui social, nelle scorse ore, uno scatto che ha immediatamente fatto impazzire i suoi follower. E si tratta di una foto tutto sommato molto semplice, se consideriamo che si è limitata a posare allo specchio per un selfie senza, per l’appunto, ricorrere a filtri o pose esagerate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Monica Kilnarova, il bianco che seduce: l’effetto Marilyn conquista i social