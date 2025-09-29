Mongiuffi Melia raddoppio ferroviario Giampilieri–Fiumefreddo | dall' 1 ottobre senso unico alternato sulla provinciale 11
A partire dal 1° ottobre 2025 e fino al 30 marzo 2026, nel tratto compreso tra il km 0+700 e il km 0+890 del la S.P. 11 di Mongiuffi verrà introdotto il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione dell’imbocco della galleria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Lavori per il raddoppio Fs, dal 1° ottobre senso unico alternato sulla Sp11 - Il sindaco metropolitano Basile: "Era necessario garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare il pieno funzionamento dei cantieri" The post Lavori per il raddoppio Fs, dal 1° ... Da msn.com
