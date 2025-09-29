Mondragone in fuga per 2 chilometri con droga e contanti | arrestati due giovanissimi

Inseguimento nella notte per le strade di Mondragone, conclusosi con l’arresto di due giovani trovati in possesso di droga e denaro contante. A finire nei guai sono stati un 19enne e un 16enne, entrambi del posto, fermati dai Carabinieri del Reparto Territoriale durante un servizio di controllo del territorio. Mondragone, in fuga per 2 chilometri . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mondragone, in fuga per 2 chilometri con droga e contanti: arrestati due giovanissimi

In questa notizia si parla di: mondragone - fuga

Mondragone, inseguimento nella notte: arrestati un 19enne e un 16enne con droga e contanti - Una Fiat Punto che brucia i semafori, l’alt ignorato, due chilometri di fuga e il tentativo di speronare l’autoradio. Secondo pupia.tv