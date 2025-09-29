Mondiali Under 20 | Mattia Mosconi subito decisivo per l' Italia
Buona la prima per l'Italia e Mattia Mosconi ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Cile: gli azzurri si sono infatti imposti con il punteggio di 1-0 sull'Australia nel loro primo match valido per il girone D della prima fase.MosconiIl ct Carmine Nunziata ha schierato il grosino Mattia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
mondiali - under
Ai Mondiali Under 20 debutta il cartellino verde, utilizzato dall’allenatore della Corea del Sud per la prima volta in assoluto. In cosa consiste la novità: https://fanpa.ge/TslQ9 - facebook.com Vai su Facebook
