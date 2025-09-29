Mondiali Under 20 | Mattia Mosconi subito decisivo per l' Italia

Buona la prima per l'Italia e Mattia Mosconi ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Cile: gli azzurri si sono infatti imposti con il punteggio di 1-0 sull'Australia nel loro primo match valido per il girone D della prima fase.MosconiIl ct Carmine Nunziata ha schierato il grosino Mattia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

mondiali under 20 mattiaChe vetrina il Mondiale Under 20! Tanti convocati di due anni fa oggi sono in Serie A - Due anni dopo la finale persa contro l'Uruguay a La Plata, in Argentina, l'Italia torna a giocarsi un Mondiale Under 20. Si legge su tuttomercatoweb.com

Calcio, l’Italia vince di misura con l’Australia e parte bene ai Mondiali Under 20 - Buona la prima per l'Italia di Carmine Nunziata, che fatica forse più del previsto ma batte 1- Scrive oasport.it

