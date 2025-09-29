Mondiali storici in Africa | Pogacar re l’Italia sorride con tre medaglie

Il trionfo di Tadej Poga?ar al Mondiale in Ruanda ha confermato il dominio dello sloveno nel ciclismo su strada, in una delle edizioni più memorabili degli ultimi anni. L’Italia chiude la rassegna iridata africana con tre medaglie complessive e soprattutto con lo straordinario oro di Lorenzo Finn, che apre prospettive entusiasmanti per il futuro del movimento azzurro. Nella puntata odierna di Bike Today, Gian Luca Giardini e il giornalista di OA Sport Gianluca Bruno hanno analizzato i momenti più emozionanti di una settimana storica, la prima con i Campionati del Mondo organizzati in Africa. Poga?ar sempre più leggenda. 🔗 Leggi su Oasport.it

