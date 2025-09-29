Mondiali pallavolo maschile 2025 gli azzurri campioni rientrano in Italia
“Un’emozione incredibile. Mai avrei pensato si potesse realizzare. Un mondiale così back to back è unico e siamo felicissimi di aver realizzato questa impresa. Non capita tutti i giorni di vincere i mondiali sia maschili che femminili. Penso che abbiamo scritto la storia del nostro sport assieme alle ragazze ed è qualcosa che ci rende molto orgogliosi” sono le prime parole del capitano della Nazionale italiana di volley Simone Giannelli all’arrivo a Fiumicino dopo la vittoria ai mondiali di pallavolo nelle Filippine. Per la pallavolo italiana è la prima volta nella storia in cui sia la nazionale maschile che quella femminile vincono l’oro nel campionato mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
