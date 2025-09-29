Mondiali di ciclismo Ciccone chiude sesto a Kigali | Orgoglio d’Abruzzo il plauso di Marsilio
"Grazie Giulio per l'esempio che hai dato e per l'orgoglio che porti alla nostra terra". Con queste parole, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha voluto rendere omaggio a Giulio Ciccone, che ha chiuso al sesto posto la prova in linea dei Mondiali di ciclismo su strada 2025.
