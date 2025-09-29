Mondiali di ciclismo 2025 tutti i record firmati da Pogacar ed Evenepoel a Kigali

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 settembre 2025 - Mutuando l'espressione dal volley, quella attuale viene da molti definita la generazione dei fenomeni del ciclismo, e i numeri sembrano dare ragione a questa teoria. Gli stessi Mondiali di Kigali 2025 hanno confermato questa tesi, con i soliti Tadej Pogacar e Remco Evenepoel a svettare su tutti.   I record di Pogacar. L'ultima gara della rassegna, quella in linea élite, ha premiato lo sloveno, che ha così confermato il titolo vinto a Zurigo, entrando nella ristrettissima cerchia di corridori ad aver vinto due ori mondiali di fila: con lui ci sono Georges Ronsse ( 1928-1929 ), Rik Van Steenbergen ( 1956-1957 ), Rik Van Looy ( 1960-1961 ), Gianni Bugno ( 1991-1992 ), Paolo Bettini ( 2006-2007 ) e il contemporaneo Julian Alaphilippe ( 2020-2021 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

mondiali di ciclismo 2025 tutti i record firmati da pogacar ed evenepoel a kigali

© Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclismo 2025, tutti i record firmati da Pogacar ed Evenepoel a Kigali

In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

mondiali ciclismo 2025 tuttiMondiali di ciclismo 2025, tutti i record firmati da Pogacar ed Evenepoel a Kigali - Lo sloveno e il belga a Kigali hanno arricchito il proprio bottino di medaglie iridate, ma nessuno dei due ha (ancora) abbattuto l'ultimo tabù ... Riporta sport.quotidiano.net

mondiali ciclismo 2025 tuttiMondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, Evenepoel ci crede e Ciccone sogna - Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Ciclismo 2025 Tutti