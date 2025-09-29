Roma, 29 settembre 2025 - Mutuando l'espressione dal volley, quella attuale viene da molti definita la generazione dei fenomeni del ciclismo, e i numeri sembrano dare ragione a questa teoria. Gli stessi Mondiali di Kigali 2025 hanno confermato questa tesi, con i soliti Tadej Pogacar e Remco Evenepoel a svettare su tutti. I record di Pogacar. L'ultima gara della rassegna, quella in linea élite, ha premiato lo sloveno, che ha così confermato il titolo vinto a Zurigo, entrando nella ristrettissima cerchia di corridori ad aver vinto due ori mondiali di fila: con lui ci sono Georges Ronsse ( 1928-1929 ), Rik Van Steenbergen ( 1956-1957 ), Rik Van Looy ( 1960-1961 ), Gianni Bugno ( 1991-1992 ), Paolo Bettini ( 2006-2007 ) e il contemporaneo Julian Alaphilippe ( 2020-2021 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclismo 2025, tutti i record firmati da Pogacar ed Evenepoel a Kigali