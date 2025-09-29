Mondiali Ciclismo 2025 Ciccone ha dato tutto Italia tagliata fuori su questi percorsi ma c’è speranza per il futuro

Oasport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro anno senza podio per l’Italia ai Mondiali di ciclismo, per non parlare da quanto tempo manche la vittoria. A Kigali ieri sarebbe servito un miracolo per indossare la maglia iridata, vinta per il secondo anno consecutivo da un fenomenale Tadej Pogacar; mentre per centrare una medaglia forse è mancata un po’ di astuzia e probabilmente anche un po’ di gamba a Giulio Ciccone, che ha comunque concluso sesto al traguardo dopo una prova generosa. L’abruzzese ha corso con coraggio e con la grinta che sempre lo contraddistinguono. Ha lottato, sofferto e ci ha provato su un tracciato davvero durissimo, in una rassegna iridata in cui i primi due posti sembravano comunque già occupati da Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it

mondiali ciclismo 2025 ciccone ha dato tutto italia tagliata fuori su questi percorsi ma c8217232 speranza per il futuro

© Oasport.it - Mondiali Ciclismo 2025, Ciccone ha dato tutto. Italia tagliata fuori su questi percorsi, ma c’è speranza per il futuro

In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

mondiali ciclismo 2025 cicconeMondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, Evenepoel ci crede e Ciccone sogna - Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. Riporta oasport.it

mondiali ciclismo 2025 cicconeLIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: assolo inappellabile di Pogacar, sconfitto Evenepoel. Ciccone non sfigura - 23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Ciclismo 2025 Ciccone