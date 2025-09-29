Mondiali Ciclismo 2025 Ciccone ha dato tutto Italia tagliata fuori su questi percorsi ma c’è speranza per il futuro
Un altro anno senza podio per l'Italia ai Mondiali di ciclismo, per non parlare da quanto tempo manche la vittoria. A Kigali ieri sarebbe servito un miracolo per indossare la maglia iridata, vinta per il secondo anno consecutivo da un fenomenale Tadej Pogacar; mentre per centrare una medaglia forse è mancata un po' di astuzia e probabilmente anche un po' di gamba a Giulio Ciccone, che ha comunque concluso sesto al traguardo dopo una prova generosa. L'abruzzese ha corso con coraggio e con la grinta che sempre lo contraddistinguono. Ha lottato, sofferto e ci ha provato su un tracciato davvero durissimo, in una rassegna iridata in cui i primi due posti sembravano comunque già occupati da Tadej Pogacar e Remco Evenepoel.
Mondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, Evenepoel ci crede e Ciccone sogna - Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda.
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: assolo inappellabile di Pogacar, sconfitto Evenepoel. Ciccone non sfigura