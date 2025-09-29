Un altro anno senza podio per l’Italia ai Mondiali di ciclismo, per non parlare da quanto tempo manche la vittoria. A Kigali ieri sarebbe servito un miracolo per indossare la maglia iridata, vinta per il secondo anno consecutivo da un fenomenale Tadej Pogacar; mentre per centrare una medaglia forse è mancata un po’ di astuzia e probabilmente anche un po’ di gamba a Giulio Ciccone, che ha comunque concluso sesto al traguardo dopo una prova generosa. L’abruzzese ha corso con coraggio e con la grinta che sempre lo contraddistinguono. Ha lottato, sofferto e ci ha provato su un tracciato davvero durissimo, in una rassegna iridata in cui i primi due posti sembravano comunque già occupati da Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali Ciclismo 2025, Ciccone ha dato tutto. Italia tagliata fuori su questi percorsi, ma c’è speranza per il futuro