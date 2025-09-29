Monaco-Manchester City Champions League 01-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Secondo giorno di gare della seconda giornata della fase a girone di Champions League e il Manchester City di Guardiola è di scena sul campo del Monaco di Huetter. Per gli asemists brutto KO quello sul campo del Lorient, in una gara condizionata dall’espulsione di Kehrer nel primo tempo. Da quel momento in poi per i merlus è stato tutto una discesa, con il gol di Fati arrivato nel recupero e buono solo per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: monaco - manchester
26 Maggio 1999 – Una Notte da Leggenda Finale Champions League: Manchester United Bayern Monaco Una delle partite più incredibili nella storia del calcio, come scrive nell'articolo Tommaso Ciuti La ricordi? Dove eri quella sera? Raccontalo - facebook.com Vai su Facebook
DALLA SPAGNA - Barcellona, de Jong piace a Bayern Monaco e Manchester United https://ift.tt/Gnx8ZX7 - X Vai su X
When AS Monaco eliminated Manchester City in the last 16 of the Champions League - Just over eight years ago, our Rouge et Blanc faced the Citizens for the first time in the last 16 of the Champions League, with a historic qualification at stake. Segnala sports.yahoo.com
Preview: Monaco vs Manchester City - prediction, team news, lineups - goal triumph over Napoli represents one of four successes that Man City have marched to during a five- Scrive sportsmole.co.uk