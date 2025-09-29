Monaco-Manchester City Champions League 01-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo giorno di gare della seconda giornata della fase a girone di Champions League e il Manchester City di Guardiola è di scena sul campo del Monaco di Huetter.  Per gli asemists brutto KO quello sul campo del Lorient, in una gara condizionata dall’espulsione di Kehrer nel primo tempo. Da quel momento in poi per i merlus è stato tutto una discesa, con il gol di Fati arrivato nel recupero e buono solo per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

monaco manchester city champions league 01 10 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Monaco-Manchester City (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: monaco - manchester

monaco manchester city championsWhen AS Monaco eliminated Manchester City in the last 16 of the Champions League - Just over eight years ago, our Rouge et Blanc faced the Citizens for the first time in the last 16 of the Champions League, with a historic qualification at stake. Segnala sports.yahoo.com

monaco manchester city championsPreview: Monaco vs Manchester City - prediction, team news, lineups - goal triumph over Napoli represents one of four successes that Man City have marched to during a five- Scrive sportsmole.co.uk

Cerca Video su questo argomento: Monaco Manchester City Champions