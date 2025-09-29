Guido Monaco ha analizzato la vittoria di Jannik Sinner contro il francese Terence Atmane al secondo turno del torneo ATP 500 di Pechino durante l’ultima tappa di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Atmane gioca veramente bene con questo servizio mancino. Ci sono dei giocatori che quando entrano in campo con Sinner e vanno sotto di un break smettono di crederci, invece Atmane per carattere e personalità dimostra di crederci, è un passaggio mentale complicato quando giochi contro un fenomeno del genere. Nel terzo set sono venuti fuori valori e continuità che Atmane non può reggere, ma ha tenuto testa per due set e dimostra che è un giocatore molto interessante “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Il servizio di Sinner ha qualche pensiero in più, non ha ancora assimilato le novità”