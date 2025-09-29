Molto vicini alla fine della guerra | la Casa Bianca annuncia intesa tra Israele e Hamas

L'annuncio di un potenziale accordo quadro tra Israele e Hamas, finalizzato a porre termine al conflitto a Gaza e stabilire una pace duratura in Medio Oriente, ha scosso profondamente gli ambienti diplomatici e politici internazionali. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, intervenuta nel programma televisivo "Fox and Friends", ha espresso un cauto ottimismo, suggerendo che le parti sono "molto vicine" a definire i termini di questa intesa. La sua dichiarazione ha immediatamente focalizzato l'attenzione globale sull'evoluzione della crisi in corso, offrendo uno spiraglio di speranza dopo mesi di intense ostilità e sofferenze umanitarie.

