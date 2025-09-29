Molto vicini alla fine della guerra | la Casa Bianca annuncia intesa tra Israele e Hamas

Thesocialpost.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’annuncio di un potenziale accordo quadro tra Israele e Hamas, finalizzato a porre termine al conflitto a Gaza e stabilire una pace duratura in Medio Oriente, ha scosso profondamente gli ambienti diplomatici e politici internazionali. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, intervenuta nel programma televisivo “Fox and Friends”, ha espresso un cauto ottimismo, suggerendo che le parti sono “molto vicine” a definire i termini di questa intesa. La sua dichiarazione ha immediatamente focalizzato l’attenzione globale sull’evoluzione della crisi in corso, offrendo uno spiraglio di speranza dopo mesi di intense ostilità e sofferenze umanitarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

molto vicini alla fine della guerra la casa bianca annuncia intesa tra israele e hamas

© Thesocialpost.it - “Molto vicini alla fine della guerra”: la Casa Bianca annuncia intesa tra Israele e Hamas

In questa notizia si parla di: molto - vicini

Paolo Bonolis e Sonia Brugabelli molto vicini: cosa spera il conduttore

Paolo Bonolis e Sonia Brugabelli molto vicini: cosa spera il conduttore

GP Belgio, la diretta: Piastri e Norris allungano su Leclerc e Verstappen molto vicini, Hamilton risale 15esimo

molto vicini fine guerraStasera l'incontro Trump-Netanyahu, 'Usa e Israele vicini a un accordo per la fine della guerra a Gaza' - "Gli Stati Uniti e Israele sono molto vicini a raggiungere un accordo sul piano di Trump per porre fine alla guerra". Lo riporta ansa.it

molto vicini fine guerraMedia, 'Usa e Israele vicini ad un accordo per finire la guerra a Gaza' - "Gli Stati Uniti e Israele sono molto vicini a raggiungere un accordo sul piano di Trump per porre fine alla guerra". Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Molto Vicini Fine Guerra