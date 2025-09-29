Molte Fedi cinema e birra | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
L’incontro con Bruno Zilioli per Molte fedi a Torre Boldone, Chiaroscuro Film Fest al Cinema Conca Verde, “OktoberFest & Tendata” al Rifugio Mirtillo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 29 settembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 29 settembre al 1° ottobre al Cinema Conca Verde, a Bergamo, si terrà “Chiaroscuro Film Fest”. Una competizione internazionale di cortometraggi che prevede la proiezione gratuita di 25 film tra fiction, documentari e animazione. Programma Lunedì 29 settembre 18.00 – 19.00 proiezione film in concorso 19.00 – 20. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: molte - fedi
Molte Fedi, al via la sottoscrizione delle card
Il cardinal Zuppi, Cecilia Sala, Mario Monti e Cottarelli tra gli ospiti di “Molte Fedi”
ll cardinal Zuppi, Cecilia Sala, Monti e Cottarelli tra gli ospiti di “Molte fedi”
Domani, domenica #28settembre (ore 20.45), la giornalista e autrice sarà ospite di Molte Fedi Fedi, dove presenterà il suo nuovo libro "I figli dell'odio". A moderare l’incontro sarà , segretario generale dell’IS - facebook.com Vai su Facebook
“Libertà e possesso. Tra Levitico e Atti degli Apostoli” con l'economista Luigino Bruni. Un incontro Molte Fedi 2025 con il sostegno della Cisl Bergamo che parteciperà con il suo Segretario Generale Francesco Corna. 25 settembre 2025 – ore 20.45 Chiesa di - X Vai su X
«Molte fedi», in un mondo in frantumi la ricerca di una ricomposizione possibile - Il direttore Mazzucotelli: evitato un atteggiamento disfattista, ma anche un ottimismo ingenuo. Come scrive ecodibergamo.it
Molte Fedi 2025, si parte con il cardinal Zuppi: la comprensione dei conflitti del mondo - Tra gli ospiti Cecilia Sala, Vito Mancuso, Mario Monti, Carlo Cottarelli, Nicola Lagioia, Lella Costa, Ascanio Celestini ... bergamo.corriere.it scrive