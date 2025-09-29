molte fedi bruno ziglioli inaugura la sezione di storia

Torre Boldone. Sarà Bruno Ziglioli, professore associato di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Pavia, ad inaugurare la sezione di Molte Fedi sotto lo stesso cielo dedicata alla storia lunedì 29 settembre alle 20.45 alla Sala Gamma di Torre Boldone. «Quest’anno il percorso storico della rassegna cercherà di focalizzarsi sugli anni Settanta – esordisce Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -. Avendo realizzato una rassegna sul conflitto ci sembrava opportuno andare a fondo su un decennio decisivo per il nostro Paese e particolarmente conflittuale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

