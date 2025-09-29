Una scelta geopolitica cruciale ha segnato le elezioni legislative in Moldova. Il Partito d’Azione e Solidarietà (Pas), forza di governo filo-occidentale guidata dalla presidente Maia Sandu, ha conquistato una netta vittoria, superando il 50% dei consensi. Quando è stata scrutinata la quasi totalità delle schede (99,56%), i dati ufficiali della Commissione elettorale centrale hanno registrato il Pas al 50,03%. Dietro, con un distacco significativo, il Blocco Patriottico, di orientamento filo-russo, si è fermato al 24,26%, mentre l’Alternativa ha raccolto il 7,99%. Il Nostro Partito, formazione populista che punta a una “politica estera equilibrata” tra Est e Ovest, ha ottenuto il 6,21%, seguito dal partito di destra Democratia Acasa con il 5,63%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Moldova, vittoria netta del partito filo-occidentale Pas: verso una maggioranza parlamentare