moldova vincono gli europeisti tira aria di rivolta filo russa

Pas, il partito filo europeista attualmente al governo, vince le elezioni in Moldova con oltre il 50% dei voti. È quanto emerge dai risultati pubblicati sul sito della commissione elettorale centrale del Paese. Quando è stato completato lo scrutinio di oltre il 99% delle schede, il Pas - della presidente Maia Sandu - è al 50,05%, seguito dal filorusso Blocco patriottico ( 24,25% ). Il Blocco Alternativa, favorevole alla Russia, si è classificato terzo, seguito dal partito populista Il Nostro Partito. Le elezioni sono state caratterizzate da accuse di interferenze russe e sono ampiamente considerate come una scelta netta tra Est e Ovest. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

