Moldova vincono gli europeisti Tira aria di rivolta filo-russa
Pas, il partito filo europeista attualmente al governo, vince le elezioni in Moldova con oltre il 50% dei voti. È quanto emerge dai risultati pubblicati sul sito della commissione elettorale centrale del Paese. Quando è stato completato lo scrutinio di oltre il 99% delle schede, il Pas - della presidente Maia Sandu - è al 50,05%, seguito dal filorusso Blocco patriottico ( 24,25% ). Il Blocco Alternativa, favorevole alla Russia, si è classificato terzo, seguito dal partito populista Il Nostro Partito. Le elezioni sono state caratterizzate da accuse di interferenze russe e sono ampiamente considerate come una scelta netta tra Est e Ovest. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: moldova - vincono
votazioni nelle #Marche con affluenza che scende, in #Moldova gli europeisti vincono Nettamente a #Gaza altre decine di vittime in Italia sospesa l’ex Ilva si prospetta statalizzazione, nel volley gli uomini sono ancora campioni del mondo questa è @24Mattino - X Vai su X
La Moldova va al voto domenica 28 settembre per rinnovare il parlamento. Un’elezione incerta, con i pro europeisti in calo e i partiti filo russi in crescita mentre il Paese diventa terreno della guerra ibrida del Cremlino. Nella rubrica “Passaggio a Sud Est” Robe - facebook.com Vai su Facebook
Moldavia, il partito europeista vince le elezioni con oltre il 50% dei voti. Zelensky: 'Mosca non è riuscita a destabilizzare il Paese' - Von der Leyen: 'La Moldavia ha scelto l'Europa, la nostra porta è aperta'. Segnala ansa.it
In Moldova vince il partito europeista - Il Partito di azione e solidarietà della presidente Maia Sandu si avvia ad avere la maggioranza assoluta. Da internazionale.it