Moldova proteste filorussi davanti al Parlamento di Chisinau
In Moldova la protesta dei filorussi davanti al Parlamento di Chisinau dopo la vittoria nelle elezioni del partito europeista Pas. In piazza anche Igor Dodon, ex presidente e membro del Blocco elettorale patriottico filorusso. “Il voto di ieri è un voto forte per l’adesione all’Unione Europea. La via più breve verso la pace e la libertà è la via europea”, ha dichiarato la presidente moldava, Maia Sandu, dopo il successo elettorale del suo partito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: moldova - proteste
Nel podcast di oggi alle con Anna Maria Giordano: Moldova al bivio: vittoria filo-UE, proteste filorusse. Georgia al voto: opposizione boicotta, piazza in fermento. - X Vai su X
Sistema giudiziario: il ministro della Giustizia, Radu Marinescu, discute a Bucarest con una delegazione della Banca Mondiale / Istruzione: Romania, continuano le proteste contro le politiche sociali e salariali del Governo / Tradimento: Moldova, arrestato ex vi - facebook.com Vai su Facebook
Moldova: il Partito azione e solidarietà vince le elezioni parlamentari, proteste dei filorussi - Moldova: il Partito azione e solidarietà vince le elezioni parlamentari, proteste dei filorussi Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Segnala agenzianova.com
Moldavia, il partito europeista vince le elezioni con oltre il 50% dei voti. Si temono proteste dei filorussi - Ma per il partito di Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu non sarà facile formare un governo ... Da lasicilia.it