Moldova proteste filorussi davanti al Parlamento di Chisinau

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Moldova la protesta dei filorussi davanti al Parlamento di Chisinau dopo la vittoria nelle elezioni del partito europeista Pas. In piazza anche Igor Dodon, ex presidente e membro del Blocco elettorale patriottico filorusso. “Il voto di ieri è un voto forte per l’adesione all’Unione Europea. La via più breve verso la pace e la libertà è la via europea”, ha dichiarato la presidente moldava, Maia Sandu, dopo il successo elettorale del suo partito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

