Moldova presidente Sandu | Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi
In Moldova, il partito di governo filo-occidentale ha ottenuto la maggioranza parlamentare nelle elezioni del fine settimana, battendo i gruppi filo-russi. Secondo le autorità moldave, la Russia ha tentato di influenzare il risultato investendo ingenti risorse, ma senza successo. “Credo che la Russia non abbia raggiunto i suoi obiettivi. Ha speso molti soldi in queste elezioni, ma i risultati dimostrano che ha fallito” ha detto la presidente Maia Sandu. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: moldova - presidente
Tg3. . Netta vittoria degli europeisti della presidente Maia Sandu nelle elezioni legislative in Moldova. I partiti filorussi contestano il risultato e chiamano i sostenitori a scendere in piazza. Romana Fabrizi per il Tg3 delle 12 del 29 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Importante vittoria in Moldova del partito filoeuropeista della presidente Maia Sandu. Ha ottenuto il 50,1% dei voti. - X Vai su X
Moldova, presidente Sandu: "Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi" - occidentale ha ottenuto la maggioranza parlamentare nelle elezioni del fine settimana, ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Moldova verso l’Europa: vittoria schiacciante del Pas, nonostante le pressioni della Russia - Il partito europeista Pas ha ottenuto il 50,03 % alle elezioni parlamentari in Moldova, contro il 24,26 % del Blocco Patriottico filorusso. Lo riporta newsmondo.it