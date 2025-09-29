Moldova presidente Sandu | Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi

 In Moldova, il partito di governo filo-occidentale ha ottenuto la maggioranza parlamentare nelle elezioni del fine settimana, battendo i gruppi filo-russi. Secondo le autorità moldave, la Russia ha tentato di influenzare il risultato investendo ingenti risorse, ma senza successo. “Credo che la Russia non abbia raggiunto i suoi obiettivi. Ha speso molti soldi in queste elezioni, ma i risultati dimostrano che ha fallito” ha detto la presidente Maia Sandu. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

