Moldova | Picierno ' vittoria per democrazia hanno scelto di essere europei'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Il risultato delle elezioni in Moldova è una vittoria per la democrazia.Tra attacchi cyber, corruzione elettorale e azioni ibride il Cremlino ha messo in campo tutto il suo arsenale ma i moldavi hanno scelto ancora una volta di guardare avanti, di essere europei, e di avere ancora fiducia nella guida coraggiosa di Maia Sandu. Sappiamo che Putin non mollerà, lo dimostrano la guerra in Ucraina, quello che accade in Georgia e le continue provocazioni messe in campo, ma insieme siamo più forti. E oggi è una giornata importante". Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Moldova: Picierno, 'vittoria per democrazia, hanno scelto di essere europei'

In questa notizia si parla di: moldova - picierno

Il risultato delle elezioni in #Moldova è una vittoria per la democrazia. Tra attacchi cyber, corruzione elettorale e azioni ibride il Cremlino ha messo in campo tutto il suo arsenale ma i moldavi hanno scelto ancora una volta di guardare avanti, di essere europei, - X Vai su X

Pina Picierno - facebook.com Vai su Facebook

Picierno (Pd), i moldavi hanno scelto di essere europei - Tra attacchi cyber, corruzione elettorale e azioni ibride il Cremlino ha messo in campo tutto il suo arsenale ma i moldavi hanno scelto ancora una volta di guardare avanti, di essere europei, e di ... Si legge su ansa.it

Moldavia, von der Leyen “Ha reso chiara la sua scelta: Europa e democrazia” - Così su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen "Moldavia, hai reso chiara la tua scelta: Europa e democrazia" ... Segnala msn.com