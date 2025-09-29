Moldova perché con la vittoria pro-Europa i rischi non sono finiti

Maia Sandu tira un sospiro di sollievo e lo stesso fa Bruxelles, che ha investito molto negli ultimi anni per mantenere la Moldova sulla via dell’ Unione europea. Il Pas (Partito di azione e solidarietà), la formazione europeista della presidente, è riuscito a conquistare la maggioranza assoluta in parlamento e la rotta rimarrà verso l’Ue, con la quale lo scorso anno sono cominciate le trattative per il percorso di adesione. Il Blocco patriottico, filorusso, decimato dalla giustizia di Chisinau sino al giorno prima del voto per interferenze e illegalità vere e presunte, rimane dunque all’opposizione, mancando il sorpasso che i sondaggi della vigilia avevano dato come possibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Moldova, perché con la vittoria pro-Europa i rischi non sono finiti

