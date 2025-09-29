Moldova netta vittoria del partito filoeuropeo | Pas oltre 50%
Chisinau, 29 set. (askanews) - La Moldova sceglie l'Europa e volta la spalle alla Russia, alle elezioni legislative c'è stata una netta vittoria del Partito d'Azione e Solidarietà Pas filo-occidentale al governo con oltre il 50% dei voti. Con un'affluenza ai seggi attorno al 52%, il Blocco Patriottico (Blocul Patriotic), filo-russo, ha ottenuto il 24,26%, mentre il Blocco Alternativa, sempre filo-russo, si è attestato al 7,99% mentre il populista Nostro Partito, che auspica una "politica estera equilibrata" tra Est e Ovest, ha il 6,21%. Infine il partito di destra Democratia Acasa (Ppda), ha il 5,63%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
