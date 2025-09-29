Moldova il Pas pro-UE ottiene la maggioranza assoluta
Con lo spoglio quasi ultimato, la Repubblica di Moldova ha pronunciato un verdetto inequivocabile: la propria bussola resta orientata verso Bruxelles e il Partito Azione e Solidarietà ha superato il 50% dei consensi. L’affermazione del Pas: numeri che fanno storia La Commissione Elettorale Centrale, con il 99,5% delle schede già elaborate, ha fotografato un Paese . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: moldova - ottiene
Elezioni Moldavia, governo pro-Ue si avvicina a maggioranza in voto cruciale - Il partito europeista al governo della Moldavia ha superato comodamente il rivale filo- Scrive msn.com
Moldavia, partito filo Ue vince elezioni con oltre il 50% dei voti. L’opposizione chiama la piazza e denuncia brogli - Il Pas ottiene la maggioranza in Parlamento con il 50,03% dei voti. Segnala ilfattoquotidiano.it