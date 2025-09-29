Moldova | Cremlino ' Chisinau ostacola risoluzione questione Transnistria'

Mosca, 29 set. (Adnkronos) - Le autorità moldave si rifiutano di avviare colloqui con la Russia e ostacolano anche la risoluzione della questione della Transnistria. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Per quanto riguarda la risoluzione del conflitto, si tratta di una questione estremamente difficile", ha affermato. "Avere come interlocutore l'attuale leadership moldava rende certamente molto difficile e quasi impossibile parlarne ora". 🔗 Leggi su Iltempo.it

