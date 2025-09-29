Moldova | Cremlino ' Chisinau ostacola risoluzione questione Transnistria'
Mosca, 29 set. (Adnkronos) - Le autorità moldave si rifiutano di avviare colloqui con la Russia e ostacolano anche la risoluzione della questione della Transnistria. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Per quanto riguarda la risoluzione del conflitto, si tratta di una questione estremamente difficile", ha affermato. "Avere come interlocutore l'attuale leadership moldava rende certamente molto difficile e quasi impossibile parlarne ora". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il risultato delle elezioni in #Moldova è una vittoria per la democrazia. Tra attacchi cyber, corruzione elettorale e azioni ibride il Cremlino ha messo in campo tutto il suo arsenale ma i moldavi hanno scelto ancora una volta di guardare avanti, di essere europei, - X Vai su X
La Moldova va al voto domenica 28 settembre per rinnovare il parlamento. Un’elezione incerta, con i pro europeisti in calo e i partiti filo russi in crescita mentre il Paese diventa terreno della guerra ibrida del Cremlino. Nella rubrica “Passaggio a Sud Est” Robe - facebook.com Vai su Facebook
Moldova, l’OSCE critica sull’andamento del voto - La missione di osservatori denuncia interferenze straniere e l’esclusione in extremis di due partiti pro- Scrive rsi.ch