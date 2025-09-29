Moldavia vincono i filo-Ue di Sandu

4.46 La Moldavia è filo-Ue: alle elezioni legislative il Partito d'Azione e Solidarietà (PAS) della presidente Maia Sandu conquista il 44,13% dei voti. Seguono il Blocco Patriottico con il 28,25%, il Blocco Alternativo pro-europeo (9,22%), Il Nostro Partito (6,35%) e Democrazia in Patria (5,72%), secondo la Tass. Complessivamente, l'opposizione ottiene il 49,54% dei consensi Prima della chiusura dello scrutinio,i leader del Blocco Patriottico avevano rivendicato la vittoria e organizzato un sitin alla Commissione elettorale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: moldavia - vincono

La Moldavia al bivio tra Ue e Russia. Il premier: cyberattacchi sul voto, 4mila siti fermi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Moldavia, vincono i filo Ue di Maia Sandu con il 44,13% dei voti - Concluso lo scrutinio per le elezioni legislative in Moldavia, il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conquista il 44,13%. Da ansa.it

Il partito filo-Ue ha vinto (tra le proteste) le elezioni in Moldavia: in ballo la più grande base Nato e un enorme deposito di armi - Il partito della presidente Maia Sandu è in vantaggio, ma senza la maggioranza assoluta e l'opposizione rivendica la vittoria. Riporta europa.today.it