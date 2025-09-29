Moldavia vince il partito filo-Ue di Maia Sandu con il 50% dei voti
Pas, il partito filo europeo fondato dalla presidente Maia Sandu attualmente al governo, ha vinto elezioni parlamentari in Moldavia con oltre il 50% dei voti. È quanto emerge dai risultati pubblicati sul sito della commissione elettorale centrale del Paese. Quando è stato completato lo scrutinio di oltre il 99% delle schede, il Pas è al 50,05%, seguito dal filorusso Blocco patriottico (24,25%), poi il blocco filo europeo Alternativa (9,22%), il Nostro partito (6,35%) e Democrazia in patria (5,72%). In precedenza, i leader del Blocco Patriottico, considerato filorusso, avevano rivendicato la vittoria delle opposizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
