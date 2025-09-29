Moldavia vince il partito filo-Ue di Maia Sandu con il 50% dei voti

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pas, il partito filo europeo fondato dalla presidente Maia Sandu attualmente al governo, ha vinto elezioni parlamentari in Moldavia con oltre il 50% dei voti. È quanto emerge dai risultati pubblicati sul sito della commissione elettorale centrale del Paese. Quando è stato completato lo scrutinio di oltre il 99% delle schede, il Pas è al 50,05%, seguito dal filorusso Blocco patriottico (24,25%), poi il blocco filo europeo Alternativa (9,22%), il Nostro partito (6,35%) e Democrazia in patria (5,72%). In precedenza, i leader del Blocco Patriottico, considerato filorusso, avevano rivendicato la vittoria delle opposizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

moldavia vince il partito filo ue di maia sandu con il 50 dei voti

© Lapresse.it - Moldavia, vince il partito filo-Ue di Maia Sandu con il 50% dei voti

In questa notizia si parla di: moldavia - vince

Elezioni parlamentari Moldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince col 44% sui filorussi di Igor Dodon, 28%, affluenza al 51,9%

Elezioni parlamentari Moldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince col 44% sui filorussi di Igor Dodon (28%) che denuncia brogli “per mano degli Usa”

La Moldavia sceglie l’Europa. Vince il partito della presidente Sandu. Ondata di cyberattacchi sul voto

moldavia vince partito filoMoldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince le elezioni con oltre il 50% dei voti - In Moldavia, il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conquista oltre il 50% dei voti alle elezioni legislative. Scrive ilmessaggero.it

moldavia vince partito filoElezioni in Moldavia, vince il partito pro-Ue - europeo fondato dalla presidente Maia Sandu, ha ottenuto il 44,13% dei voti alle elezioni parlamentari in Moldavia. Riporta italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Moldavia Vince Partito Filo