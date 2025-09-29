"Moldova, ce l'hai fatta ancora una volta", ha esultato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, sottolineando come nessun tentativo di seminare paura e timori abbia convinto la popolazione ad una svolta filorussa. "Hai reso chiara la tua scelta: Europa. Democrazia. Libertà. La nostra porta è aperta. E saremo al tuo fianco a ogni passo. Il futuro è tuo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Moldavia, stravince il partito europeista con più del 50%: Maia Sandu batte il blocco filo Putin