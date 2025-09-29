Moldavia stravince il partito europeista con più del 50% | Maia Sandu batte il blocco filo Putin

"Moldova, ce l'hai fatta ancora una volta", ha esultato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, sottolineando come nessun tentativo di seminare paura e timori abbia convinto la popolazione ad una svolta filorussa. "Hai reso chiara la tua scelta: Europa. Democrazia. Libertà. La nostra porta è aperta. E  saremo al tuo fianco a ogni passo. Il futuro è tuo".

