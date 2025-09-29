Moldavia proteste filorussi davanti al Parlamento di Chisinau

In Moldavia la protesta dei filorussi davanti al Parlamento di Chisinau dopo la vittoria nelle elezioni del partito europeista Pas. In piazza anche Igor Dodon, ex presidente e membro del Blocco elettorale patriottico filorusso. “Il voto di ieri è un voto forte per l’adesione all’Unione Europea. La via più breve verso la pace e la libertà è la via europea”, ha dichiarato la presidente moldava, Maia Sandu, dopo il successo elettorale del suo partito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

