Moldavia partito filo Ue vince elezioni con oltre il 50% dei voti L’opposizione filorussa chiama la piazza e denuncia brogli

Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50 per cento dei voti, superando i suoi rivali non ostili alla Russia. Con oltre il 99,5 percento delle schede scrutinate. La tornata elettorale ha assunto immediatamente il significato di una scelta nazionale tra l’Est e l’Ovest, il Vecchio continente e Mosca. Secondo i risultati pubblicati sul sito web della commissione elettorale, il Partito d’Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filo-Mosca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

