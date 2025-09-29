Moldavia partito filo Ue vince elezioni con oltre il 50% dei voti L’opposizione chiama la piazza e denuncia brogli
Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50 per cento dei voti, superando i suoi rivali filorussi. Con oltre il 99,5 percento delle schede scrutinate. Secondo i risultati pubblicati sul sito web della commissione elettorale, il Partito d’Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filo-Mosca. Il sostegno al Pas è stato leggermente inferiore al 52,8% dei voti ottenuti nelle elezioni parlamentari del 2021. L’affluenza alle urne si è attestata intorno al 52%, simile a quella delle ultime elezioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Alta tensione in Moldavia: escluso dalle elezioni un altro partito filorusso
Elezioni parlamentari Moldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince col 44% sui filorussi di Igor Dodon, 28%, affluenza al 51,9%
Elezioni Moldavia, i risultati: il partito europeista verso la vittoria
La Democrazia vola che è una bellezza L'autorità elettorale moldava ha escluso il partito politico «Grande Moldavia» principale partito di opposizione alla Sandu dalla partecipazione al voto parlamentare di domani a causa di sospetti finanziamenti i - facebook.com Vai su Facebook
