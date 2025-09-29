Moldavia | partito europeista vince le elezioni con oltre il 50% dei voti Il partito vicino alla Russia si è fermato al 24,26%

Ha vinto le elezioni, in Moldavia, il partito filo-UE al governo, con oltre il 50% dei voti, secondo i risultati ufficiali pubblicati oggi. Con oltre il 99,5% delle schede scrutinate, il Partito d'Azione e Solidarietà guidato dalla presidente, Maia Sandu, ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Moldavia: partito europeista vince le elezioni con oltre il 50% dei voti. Il partito vicino alla Russia si è fermato al 24,26%

