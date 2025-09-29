Moldavia il partito europeista di Maia Sandu vince le elezioni con oltre il 50% dei voti

Netta affermazione del Partito d’Azione e Solidarietà: il voto premia la linea europeista e riformista della presidente Sandu, mentre Mosca osserva con crescente preoccupazione. Il Partito d’Azione e Solidarietà (PAS), formazione politica filo-europea guidata dalla presidente Maia Sandu, ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni parlamentari in Moldavia. Con il 99,5% delle schede scrutinate, il PAS ha conquistato il 50,03% dei voti, assicurandosi così la maggioranza assoluta e confermando la fiducia dell’elettorato verso il progetto di integrazione europea portato avanti dal governo uscente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

