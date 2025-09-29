Moldavia | filo-Ue oltre 50% dei voti
10.15 Il partito filo-Ue al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti. Con oltre il 99,5% delle schede scrutinate, il Partito d'Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, contro il 24,26% del filo-russo Blocco Patriotico "Moldavia, ci sei riuscita di nuovo. Nessun tentativo di seminare paura o divisione ha potuto infrangere la tua determinazione. Europa, democrazia, libertà", ha detto Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi
Elezioni in Moldavia, i filo Ue di Maia Sandu conquistano il 44,13% dei voti. I filorussi di Blocco Patriottico al 28,25%: 'Non hanno la maggioranza, l'opposizione può unire le forze e formare un governo'
