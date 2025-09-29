Moldavia alle urne Cyberattacchi sul voto Avanti gli europeisti

I seggi si sono chiusi alle 21 locali, con file di elettori ancora in attesa davanti alle urne. Poi lo spoglio serale ha consegnato il suo verdetto: la Moldavia imbocca la via europea, prendendo le distanze – per la seconda volta in un anno – dall'orbita di Mosca. Dopo una lunga rincorsa di percentuali altalenanti, a spoglio quasi ultimato il Partito d'azione e solidarietà della presidente Maia Sandu ha preso il sopravvento sul Blocco patriottico filorusso guidato dall'ex capo di Stato Igor Dodon, incassando ben il 44% delle preferenze contro il 28%. A rafforzare ulteriormente la vittoria dal Pas potrebbero essere i voti della diaspora ancora da conteggiare: quasi un quinto dell'elettorato, che già nel 2024 consegnò agli europeisti la vittoria al referendum sull'adesione all'Unione grazie ad appena 13mila voti di scarto.

