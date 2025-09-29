Chi pensava ad un verdetto limpido dalle urne moldave si è sbagliato. Le elezioni parlamentari del 28 settembre hanno infatti confermato un Paese profondamente diviso, dove la presunta vittoria europeista non appare affatto solida. Il Partito d’Azione e Solidarietà (PAS), sostenuto dalla presidente Maia Sandu e vicino a Bruxelles, si è fermato al 44,13 %: un risultato importante, ma insufficiente per governare da solo. L’opposizione, guidata dall’ex presidente Igor Dodon, parla apertamente di un ribaltamento possibile: sommando le forze contrarie all’attuale governo si arriva al 49,54 %. È questo, sostengono i leader del Blocco Patriottico, il vero mandato popolare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Moldavia al bivio: l’opposizione rivendica il diritto a governare