Moldavia al bivio | l’opposizione rivendica il diritto a governare
Chi pensava ad un verdetto limpido dalle urne moldave si è sbagliato. Le elezioni parlamentari del 28 settembre hanno infatti confermato un Paese profondamente diviso, dove la presunta vittoria europeista non appare affatto solida. Il Partito d’Azione e Solidarietà (PAS), sostenuto dalla presidente Maia Sandu e vicino a Bruxelles, si è fermato al 44,13 %: un risultato importante, ma insufficiente per governare da solo. L’opposizione, guidata dall’ex presidente Igor Dodon, parla apertamente di un ribaltamento possibile: sommando le forze contrarie all’attuale governo si arriva al 49,54 %. È questo, sostengono i leader del Blocco Patriottico, il vero mandato popolare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: moldavia - bivio
Moldavia al bivio, Bruxelles o Mosca. Cruciali le elezioni del 28 settembre
Moldavia al bivio elezioni, duello tra filo-Ue e filo-russi
La Moldavia al bivio tra futuro europeo o ritorno nell'orbita russa
La Moldavia al bivio tra Ue e Russia. Il premier: cyberattacchi sul voto, 4mila siti fermi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
La Moldavia al bivio tra Ue e Russia. Il premier: cyberattacchi sul voto, 4mila siti fermi #ANSA - X Vai su X