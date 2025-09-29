Modric leader De Bruyne no Ma il vero grande acquisto del Milan è Allegri Guardian

Nicky Bandini ha guardato Milan-Napoli per il Guardian con l’ovvia chiave di lettura Modric Vs. De Bruyne. Con la premessa che sono stati due grandi acquisti, altro che vecchiaia. Per Bandini però è l’accoppiata Allegri-Modric ad essere a suo modo “rivoluzionaria”. In estrema sintesi: Modric si comporta da leader tecnico ma anche morale del Milan, e De Bruyne non fa altrettanto nel Napoli. Però – scrive il Guardian – “ il più grande miglioramento di quest’estate potrebbe essere stato semplicemente il ritorno di Allegri”. Dobbiamo “ricordare che il Milan ha concluso la scorsa stagione all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Modric leader, De Bruyne no. Ma il vero grande acquisto del Milan è Allegri (Guardian)

Modric leader, De Bruyne no. Ma il vero grande acquisto del Milan è Allegri (Guardian) - "De Bruyne si arrabbia per il cambio, Modric è commovente per come è ancora innamorato di questo sport. Secondo ilnapolista.it

