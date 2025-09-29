Modric dipinge e insegna calcio | è un esempio per tutti E quel paragone con Pirlo …

Milan, Luka Modric è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro il Napoli. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del centrocampista rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric dipinge insegna calcioMa la Serie A non era il cimitero degli elefanti? Modric insegna - Serie A: Modric in Italia smentisce il mito del cimitero degli elefanti, tra talento, esperienza e classe senza età ... Da tag24.it

modric dipinge insegna calcioModric disegna calcio nel Milan, vede cose che altri si sognano: la giocata con l’Udinese è magia - Ancora una volta il croato è stato praticamente perfetto, deliziando con giocate da assoluto campione: a 40 anni insegna e disegna ... Scrive fanpage.it

