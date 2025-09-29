Milan, Luka Modric è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro il Napoli. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del centrocampista rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric dipinge e insegna calcio: è un esempio per tutti. E quel paragone con Pirlo …