Modi scrive la prefazione di Io sono Giorgia Meloni all’Adnkronos | onorata nel profondo

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Le parole del Primo Ministro Narendra Modi, per il quale nutro un profondo rispetto, nella sua prefazione all’edizione indiana del libro Io sono Giorgia, mi toccano e mi onorano nel profondo". Così Giorgia Meloni commenta con l’Adnkronos la prefazione di Narendra Modi, primo ministro indiano, alla sua biografia “Io sono Giorgia”, che uscirà . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

