Modi ha scritto la prefazione dell’edizione indiana di ‘Io sono Giorgia’
Narendra Modi ha scritto la prefazione dell’edizione indiana di Io sono Giorgia, autobiografia della premier italiana Meloni che sarà pubblicata nei prossimi giorni. Come spiega Adnkronos, che ha avuto modo di leggerla, nella prefazione Modi sottolinea la vicinanza tra India e Italia, fondata «su istinti civilizzatori condivisi, come la difesa del patrimonio, la solidità della comunità e la celebrazione della femminilità come forza guida ». Modi: «Meloni straordinaria leader politica contemporanea». Io sono Giorgia, uscito in Italia nel 2021, racconta il percorso umano e politico della presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Lettera43.it
