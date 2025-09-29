Modi ha scritto la prefazione dell’edizione indiana di ‘Io sono Giorgia’

Lettera43.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Narendra Modi ha scritto la prefazione delledizione indiana di Io sono Giorgia, autobiografia della premier italiana Meloni che sarà pubblicata nei prossimi giorni. Come spiega Adnkronos, che ha avuto modo di leggerla, nella prefazione Modi sottolinea la vicinanza tra India e Italia, fondata «su istinti civilizzatori condivisi, come la difesa del patrimonio, la solidità della comunità e la celebrazione della femminilità come forza guida ». Modi: «Meloni straordinaria leader politica contemporanea». Io sono Giorgia, uscito in Italia nel 2021, racconta il percorso umano e politico della presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

modi ha scritto la prefazione dell8217edizione indiana di 8216io sono giorgia8217

© Lettera43.it - Modi ha scritto la prefazione dell’edizione indiana di ‘Io sono Giorgia’

In questa notizia si parla di: modi - scritto

modi ha scritto prefazioneIl premier indiano Narendra Modi omaggia Meloni scrivendo la prefazione di “Io sono Giorgia” - Il premier indiano Narendra Modi scrive la prefazione di “Io sono Giorgia”, la biografia che racconta la vita della premier. iltempo.it scrive

modi ha scritto prefazioneModi scrive la prefazione di “Io sono Giorgia”. Meloni all’Adnkronos: “Onorata nel profondo” - (Adnkronos) – “Le parole del Primo Ministro Narendra Modi, per il quale nutro un profondo rispetto, nella sua prefazione all’edizione indiana del libro Io sono Giorgia, mi toccano e mi onorano nel pro ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Modi Ha Scritto Prefazione