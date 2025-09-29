Modena tragedia in tangenziale | esce dall’auto viene investito e muore

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, la vittima stava attraversando la carreggiata quando è stata centrata in pieno da un'automobile. L'impatto, di una violenza impressionante, ha proiettato il corpo a diversi metri di distanza dal punto dell'urto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: modena - tragedia

Modena, 18enne in contromano sull'A1 con un'ape car: evitata la tragedia grazie alla polstrada

Modena, 18enne in contromano sull'A1 con un'apecar: evitata la tragedia grazie alla polstrada

modena tragedia tangenziale esceModena, tragedia in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore - Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, la vittima stava attraversando la carreggiata quando è stata centrata in pieno da un'automobile ... Riporta fanpage.it

modena tragedia tangenziale esceIncidente in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore - Tragedia a Modena, l’uomo è stato travolto e sbalzato sul cordolo da un altro mezzi in transito. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Modena Tragedia Tangenziale Esce