Mobilità Unione europea al lavoro su iniziativa piccole e-car da 15-20mila euro

L’iniziativa della Commissione Ue sui veicoli elettrici di piccole dimensioni a prezzi accessibili punterà a fare in modo «che i costruttori automobilistici dell’Unione europea immettano sul mercato modelli che potrebbero costare tra i 15 e 20mila euro». Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Stéphane Séjourné in sessione pubblica al Consiglio Ue Competitività. 🔗 Leggi su Feedpress.me

