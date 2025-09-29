Mob in Med | le iniziative a Reggio Calabria

Reggiotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo al 4 ottobre a Reggio Calabria si terrà l’incontro di Mob in Med!, la campagna di sensibilizzazione sulle barriere alla mobilità giovanile realizzata da Réseau Euromed France (REF) e Jeunesses Med in collaborazione con Mana Chuma Teatro nell’ambito di un progetto Erasmus +. 22 attiviste. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: iniziative - reggio

Mob in Med! A Reggio Calabria l’evento di sensibilizzazione sulle barriere alla mobilità giovanile - , la campagna di sensibilizzazione sulle barriere alla mobilità giovanile realizzata da Réseau Euromed France (REF) e Jeuness ... Segnala strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Mob Med Iniziative Reggio