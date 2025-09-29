**Mo | Scotto ' Flotilla verso zona blocco navale a alt Israele ci fermeremo' **
Roma, 29 set (Adnkronos) - "Attualmente siamo a circa 280 miglia dalla Striscia di Gaza" e "realisticamente domani pomeriggio o sera, massimo mercoledì", raggiungeremo il blocco navale di Israele. Lo ha spiegato il deputato del Pd Arturo Scotto, a bordo della Flotilla con l'europarlamentare dem Annalisa Corrado, a Un giorno da pecora. "La nostra è una missione non violenta, come regola d'ingaggio all'alt ci fermeremo, non abbiamo intenzione di alimentare reazioni belligeranti", ha spiegato Scotto sottolineando ancora: "La domanda che tutti dovrebbero farsi, tuttavia, è un'altra, come mai una potenza militare come Israele ha paura di quattro barchette che portano dei viveri". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: scotto - flotilla
Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'
**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'**
Scotto a Fanpage: “Prendiamo Meloni in parola, garantisca incolumità degli italiani sulla Flotilla”
Fanpage.it. . La Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza, con a bordo anche due parlamentari del Pd. A Fanpage.it, Arturo Scotto e Annalisa Corrado, spiegano la posizione della missione umanitaria ora che le navi si stanno avvicinando alle coste palestine - facebook.com Vai su Facebook
Scontro M5S-Pd sulla Flotilla. Maiorino (M5s) accusa: "Loro sono su una nave osservatrice, non sono parte integrante dell'organizzazione della missione". Scotto (Pd) risponde: "Lei seduta in un talk show, noi in mare". Di @zamnice26 - X Vai su X
**Mo: Scotto, 'Flotilla verso zona blocco navale, a alt Israele ci fermeremo'** - "Attualmente siamo a circa 280 miglia dalla Striscia di Gaza" e "realisticamente domani pomeriggio o sera, massimo mercoledì", raggiungeremo il blocco navale di Israele. iltempo.it scrive
L'annuncio di Scotto, il deputato del Pd sulla Flotilla: "Non forzeremo il blocco di Israele" - L'esponente dem ha spiegato che i parlamentari a bordo si atterranno alle disposizioni dell'Idf: "Non siamo noi che abbiamo rifiutato la mediazione" ... Da today.it