"Il merito di questa vittoria è tutta dei ragazzi. Dopo la sconfitta rimediata ad Altopascio, hanno vissuto dei giorni difficili, fatti di confronti con la società, con il sottoscritto e fra di loro. La risposta è stata incredibile". Spende parole importanti per i suoi calciatori mister Simone Venturi dopo il successo a dir poco convincente. A impressionare positivamente, oltre alla qualità messa in campo dai biancazzurri, l'atteggiamento fin da subito aggressivo. "E' stata una prova eccezionale. Abbiamo creato tantissimo e all'intervallo i giocatori erano arrabbiati per non essere riusciti a segnare più gol.

Mister Venturi sorridente: "Applausi a tutti i ragazzi"