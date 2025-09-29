Miss Volto Italy 2025 | assegnati i titoli su Costa Fascinosa

Si sono spenti i riflettori sul concorso di bellezza “ Miss Volto Italy 2025 ” organizzato dalla Fashions Models Group. La kermesse, giunta ormai alla sedicesima edizione, ha terminato il percorso fatto di varie tappe, selezioni e passerelle, sabato 27 settembre, sulla nave “Fascinosa” della Costa Crociere. Ventidue le ragazze in gara suddivise in tre categorie: Teenagers, Mascotte, Miss, che per quattro giorni hanno vissuto una vera e propria full immersion nel mondo della moda. Sulla nave, infatti, sono stati organizzati corsi di portamento, di dizione, di trucco e cura del corpo, incontri con stilisti ed addetti ai lavori per far conoscere alle aspiranti miss e modelle, il settore da loro tanto desiderato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

