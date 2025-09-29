Misinto crolli da Villa Lanzani transenne nella strettoia

Nuovo crollo di tetto e grondaia della Villa Lanzani sulla strada principale di Misinto. Momenti di paura martedì pomeriggio in pieno centro a Misinto, dove alcuni calcinacci dalla grondaia della storica Villa Lanzani sono precipitati sulla via Volta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco alla presenza del sindaco Matteo Piuri. Intervento dei Vigili . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: misinto - crolli

