Mirabilia Maurizio Baglini Project con Mozart inaugura la stagione di Roma Tre Orchestra

Romatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 1 ottobre, alle 20:30, al Teatro Palladium prende il via “Mirabilia”, la nuova stagione 2025-2026 di Roma Tre Orchestra.L’inaugurazione sarà affidata al Maurizio Baglini Project con un programma ideato dal raffinato pianista e dedicato a Mozart – il Concerto per pianoforte n. 27 in si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

