Mirabilia Maurizio Baglini Project con Mozart inaugura la stagione di Roma Tre Orchestra
Mercoledì 1 ottobre, alle 20:30, al Teatro Palladium prende il via “Mirabilia”, la nuova stagione 2025-2026 di Roma Tre Orchestra.L’inaugurazione sarà affidata al Maurizio Baglini Project con un programma ideato dal raffinato pianista e dedicato a Mozart – il Concerto per pianoforte n. 27 in si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: mirabilia - maurizio
Il Santo Sepolcro nel Medioevo di Mirabilia Orvieto "Cosa manifesta è che in questo mondo siamo pellegrini, e passiamo per questo mondo come tu passasti pellegrinando per le terre d’oltremare. Tutti siamo pellegrini, come tu vedi…sempre va la nave nostra - facebook.com Vai su Facebook
Al via Mirabilia, dal 1° ottobre la nuova stagione di Roma Tre Orchestra che illumina il grande repertorio - Al Palladium la serata di apertura dedicata a Mozart insieme al pianista Maurizio Baglini ... Scrive adnkronos.com