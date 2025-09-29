Figli over 30 a carico, ecco cosa cambia per le detrazioni: il limite di reddito per il mantenimento dello status Con la Legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per i figli a carico hanno subito modifiche significative. A partire dal 2025, le detrazioni sono riconosciute solo per i figli sotto i 30 anni, salvo eccezioni per i figli con disabilità ai sensi della Legge 1041992. Questo ha generato dubbi tra genitori e datori di lavoro: a l compimento dei 30 anni, il figlio perde esclusivamente la detrazione fiscale o anche lo status di familiare a carico? L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ufficiali con la risposta n. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - “Mio figlio però ha 30 anni…”: non importa: se è a tuo carico ti spettano bonus e detrazioni I Agenzie delle Entrate chiarisce: il datore non può escluderti