Minorenne egiziano ferito con una bottiglia alla testa al megaparcheggio | arrestati due giovani
Tempo di lettura: 2 minuti Nella nottata personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento unitamente a quello della Sezione Volanti della Questura di Benevento hanno tratto in arresto un 18enne di origine marocchina e un 19enne di origine tunisina, poiché gravemente indiziati di lesioni personali aggravate ai danni di un sedicenne egiziano. In particolare nella decorsa serata i Carabinieri della Nucleo Radiomobile e gli Agenti della Sezione Volanti intervenivano, congiuntamente, presso il pronto soccorso dell’ospedale “Fatebenefratelli” ove era stata trasportato un 17enne egiziano che presentava una vistosa ferita da arma taglio al braccio sinistro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: minorenne - egiziano
