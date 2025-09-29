Minimo storico su Amazon per Google Pixel Watch 3 41-45mm | si parte da 249€

Tuttoandroid.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Pixel Watch 3 in super offerta su Amazon: sconto del 37% sullo smartwatch premium con WearOS 5 e Fitbit. Display AMOLED, autonomia 48h e sensori avanzati a prezzo mai visto L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

minimo storico su amazon per google pixel watch 3 41 45mm si parte da 2498364

© Tuttoandroid.net - Minimo storico su Amazon per Google Pixel Watch 3 (41-45mm): si parte da 249€

In questa notizia si parla di: minimo - storico

Samsung Galaxy Tab S10 FE è in offerta al minimo storico su Amazon: meno di 450€

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G è in offerta al minimo storico su Amazon

Samsung Galaxy A26 è in offerta al minimo storico su Amazon: prima volta sotto i 200€

Google Pixel Watch 2 torna al minimo storico: sport e salute risparmiando il 62% - Nuovamente al minimo storico il Google Pixel Watch 2, smartwatch dal look essenziale e dotato di sensori per il monitoraggio di salute e fitness. Segnala hdblog.it

Minimo storico su Amazon per Google Pixel 9a: sconto di oltre 100€ sul prezzo di listino - Google Pixel 9a in offerta su Amazon a 444€: display 120Hz, Tensor G4 e 7 anni di aggiornamenti. Da tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Minimo Storico Amazon Google