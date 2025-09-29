Mini senza complessi ideali per la città
Piccole, facili da guidare e soprattutto da parcheggiare le microcar son un’alternativa all’auto tradizionale anche per chi ha la patente, soprattutto quando si tratta di muoversi in città. Nel primo semestre del 2025, il mercato italiano dei quadricicli ha registrato 10.327 immatricolazioni, con un aumento del +2,95% rispetto allo stesso periodo del 2024, trainato dal segmento elettrico. Le microcar a benzina hanno subito una forte contrazione, mentre il segmento elettrico (quadricicli BEV) è cresciuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mini - complessi
Tumori al rene: la chirurgia mini-invasiva sempre più efficace per casi complessi
La toracoscopia è una tecnica mini-invasiva che permette di eseguire complessi interventi di resezione polmonare. Tecnicamente si esegue attraverso una incisione di 3-4 cm definita “utility incision” a cui si associano due ulteriori centimetriche incisioni. La ev - facebook.com Vai su Facebook
Mini senza complessi ideali per la città - Piccole, facili da guidare e soprattutto da parcheggiare le microcar son un’alternativa all’auto tradizionale anche per chi ha la ... Segnala msn.com